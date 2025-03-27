Зеленский: Украина будет делиться технологиями со странами-участниками "сил гарантирования"

Президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность "сил обеспечения" в Украине будет касаться также обучения украинских сил и обмена технологиями.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, задача контингента, который готовит "коалиция решительных", будет касаться не только гарантий безопасности, а именно "расположение в стратегических местах".

"Но есть еще тренировки, обучение, производство, копродукция, лицензии наших партнеров... чтобы производить это (иностранную военную технику. – ред.) в Украине. Это быстрее и дешевле, если честно", – добавил он.

Глава государства также упомянул обмен технологиями как составляющую сотрудничества с участниками "сил гарантирования".

"Свои технологии, наши наработки во время этой войны, которые у нас есть относительно, например, дронов, ракет, противовоздушной обороны – этими наработками мы будем делиться с теми странами-партнерами, которые гарантируют нам безопасность своим контингентом", – отметил Зеленский.

Напомним, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел стран-союзниц Киева подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.