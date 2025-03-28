У Гренландії офіційно оголосили про широку коаліцію на тлі заяв Трампа

Лідери чотирьох парламентських партій Гренландії в пʼятницю, 28 березня, підписали угоду про формування коаліції, що відбулось на тлі все активніших заяв США про необхідність володіння островом.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Новий коаліційний уряд Гренландії очолить Єнс-Фредерік Нільсен – лідер найбільшої парламентської партії "Демократи", яка виступає за незалежність острова від Данії, але поступову.

У коаліційній угоді гренландські партії заявили, що хочуть домовитися про "оновлені й сучасні рамки майбутньої співпраці" з Данією.

Окремо Нільсен заявив, що "безпека і захист населення" будуть його ключовим пріоритетом.

"Ми повинні мати контроль над найближчим часом, перш ніж мріяти про далеке. І коли ми повинні разом вирішувати великі питання про наше майбутнє, ми повинні робити це з відкритістю, відповідальністю і повагою", – зазначив він.

Формування уряду Гренландії вже привітала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, висловивши "сподіваюся на тісну співпрацю в цей надмірно сповнений конфліктами час".

Підписання коаліційної угоди відбулось за кілька годин до того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс відвідають одну з американських військових баз у Гренландії.

Візит, який викликав обурення у Гренландії та Данії, відбувся на тлі заяв адміністрації США про необхідність володіти островом з міркувань безпеки.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

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