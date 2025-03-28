В Гренландии официально объявили о широкой коалиции на фоне заявлений Трампа

Лидеры четырех парламентских партий Гренландии в пятницу, 28 марта, подписали соглашение о формировании коалиции, что произошло на фоне все более активных заявлений США о необходимости владения островом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Новое коалиционное правительство Гренландии возглавит Йенс-Фредерик Нильсен – лидер крупнейшей парламентской партии "Демократы", которая выступает за независимость острова от Дании, но постепенную.

В коалиционном соглашении гренландские партии заявили, что хотят договориться об "обновленных и современных рамках будущего сотрудничества" с Данией.

Отдельно Нильсен заявил, что "безопасность и защита населения" будут его главным приоритетом.

"Мы должны иметь контроль над ближайшим временем, прежде чем мечтать о далеком. И когда мы должны вместе решать большие вопросы о нашем будущем, мы должны делать это с открытостью, ответственностью и уважением", – отметил он.

Формирование правительства Гренландии уже приветствовала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выразив "надежду на тесное сотрудничество в это чрезмерно полное конфликтами время".

Подписание коалиционного соглашения состоялось за несколько часов до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетят одну из американских военных баз в Гренландии.

Визит, вызвавший возмущение в Гренландии и Дании, состоялся на фоне заявлений администрации США о необходимости владеть островом из соображений безопасности.

Недавно американский президент Дональд Трамп усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

Читайте также: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.