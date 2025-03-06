Науседа перед безпековим самітом: Україна виграла нам час, не можна його згаяти

Президент Литви Гітанас Науседа перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС 6 березня висловив сподівання, що на ньому будуть ухвалені важливі рішення і Європа не змарнує час, який їй виграла Україна своїм опором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням.

Литовський президент сказав, що вважає зустріч вкрай важливою і очікує від неї серйозних рішень.

"Україна щоденно виграє нам дорогоцінний час, сплачуючи криваву ціну. Тож було б дуже безвідповідально змарнувати цей час і мати багатогодинні розмови без явного результату.

Науседа зазначив, що лідери мають обговорити дві важливі пропозиції, з яких перша – план Єврокомісії на 800 млрд євро для зміцнення обороноздатності Європи та підтримки України

Президент Литви зазначив, що Вільнюс має великі сподівання на цю пропозицію з огляду на свою ситуацію і амбітні плати збільшити витрати на оборону до 6% ВВП.

Другою пропозицією він назвав фінансовий пакет для України на 20 млрд євро та зазначив, що Литва обов’язково підтримає це.

Він нагадав, що Литва зобов’язалася виділяти на підтримку України по 0,25% ВВП щорічно, та зазначив, що якби так зробили усі європейські партнери, це дозволило б забезпечити підтримку України на суму 43 млрд євро.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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