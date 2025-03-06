Науседа перед саммитом по безопасности: Украина выиграла нам время, нельзя его упустить

Президент Литвы Гитанас Науседа перед специальным саммитом по безопасности лидеров ЕС 6 марта выразил надежду, что на нем будут приняты важные решения и Европа не потеряет время, которое ей выиграла Украина своим сопротивлением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед заседанием.

Литовский президент сказал, что считает встречу крайне важной и ожидает от нее серьезных решений.

"Украина ежедневно выигрывает нам драгоценное время, платя кровавую цену. Поэтому было бы очень безответственно потерять это время и вести многочасовые разговоры без явного результата.

Науседа отметил, что лидеры должны обсудить два важных предложения, из которых первое – план Еврокомиссии на 800 млрд евро для укрепления обороноспособности Европы и поддержки Украины

Президент Литвы отметил, что Вильнюс имеет большие надежды на это предложение, учитывая свою ситуацию и амбициозные платы увеличить расходы на оборону до 6% ВВП.

Вторым предложением он назвал финансовый пакет для Украины на 20 млрд евро и отметил, что Литва обязательно поддержит это.

Он напомнил, что Литва обязалась выделять на поддержку Украины по 0,25% ВВП ежегодно, и отметил, что если бы так сделали все европейские партнеры, это позволило бы обеспечить поддержку Украины на сумму 43 млрд евро.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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