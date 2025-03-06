Туск переконаний, що Росія програє гонку озброєнь з Європою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа зараз справді рішуче налаштована у взятті відповідальності за свою безпеку і здатна виграти у гонці озброєнь, яку нав'язує їй Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі.

За словами Туска, сьогодні день, коли все може змінитися, якщо йдеться про рішучість Європи у справі озброєнь, збройової промисловості і прийняття виклику, який Росія нав'язала усьому світу.

Він згадав, що розмови про зміцнення оборони Європи йшли вже довгий час.

"Але сьогодні все змінилося. Я маю на увазі як пропозиції Єврокомісії, так і рішучість усіх моїх співрозмовників в Парижі, Лондоні, вчора. Всі налаштовані рішуче, щоб прийняти цей виклик", – сказав Туск

Він висловив переконання, що війна в Україні, нові підходи адміністрації США до Європи і передусім розпочата Росією гонка озброєнь ставлять перед Європою нові виклики.

"Європа має відповісти на цей виклик і цю гонку озброєнь і мусить виграти. Я переконаний, що Росія програє гонку озброєнь. Так, як Радянський союз програв подібну гонку озброєнь з тридцять років тому", – наголосив прем'єр Польщі.

За його словами, це дозволить уникнути конфлікту ширшого масштабу.

"Європа сьогодні готова до старту щодо безпеки, готова швидше, мудріше, ефективніше озброюватися, ніж Росія", – зазначив Туск.

"Сьогодні немає приводів бути надто оптимістичними. Але я переконаний, що це поворотний момент, коли Європа зрозуміла, яка відповідальність лежить на ній", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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