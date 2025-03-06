Туск убежден, что Россия проиграет гонку вооружений с Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа сейчас действительно решительно настроена взять ответственность за свою безопасность и способна выиграть в гонке вооружений, которую навязывает ей Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам Туска, сегодня день, когда все может измениться, если речь идет о решимости Европы в деле вооружений, оружейной промышленности и принятия вызова, который Россия навязала всему миру.

Он сказал, что разговоры об укреплении обороны Европы шли уже долгое время.

"Но сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов", – сказал Туск

Он выразил убеждение, что война в Украине, новые подходы администрации США к Европе и прежде всего начатая Россией гонка вооружений ставят перед Европой новые вызовы.

"Европа должна ответить на этот вызов и эту гонку вооружений и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский союз проиграл подобную гонку вооружений тридцать лет назад", – подчеркнул премьер Польши.

По его словам, это позволит избежать конфликта более широкого масштаба.

"Европа сегодня готова к старту в плане безопасности, готова быстрее, мудрее, эффективнее вооружаться, чем Россия", – отметил Туск.

"Сегодня нет поводов быть слишком оптимистичными. Но я убежден, что это поворотный момент, когда Европа поняла, какая ответственность лежит на ней", – добавил он.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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