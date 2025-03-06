Президентка Єврокомісії: це переломний момент в історії, ми під загрозою

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпековий саміт ЄС зібрався у "переломний момент" для Європи і має ухвалити рішення для збільшення її обороноздатності та посилення України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні з пресою перед засіданням.

"У надзвичайні часи потрібні особливі заходи. Це переломний момент для Європи і для України, яка є частиною нашої європейської родини. Перед Європою постала явна, очевидна загроза. І тому Європа повинна бути здатна захистити себе, так само як і подбати, щоб Україна могла захищатися, і просувати справедливий і сталий мир", – заявила фон дер Ляєн.

"Ми прагнемо миру завдяки силі, й тому я сьогодні презентую лідерам план ReArm Europe, що передбачає до 800 млрд євро на інвестиції в оборону", – зазначила вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що це відкриє європейським країнам можливість для значних інвестицій у власний оборонпром, як і виробництво української зброї в Україні, як і закупівлю зброї для України.

"У нас є низка ініціатив. Сподіваюся, ми досягнемо згоди щодо підтримки України, тому що справді важливо її посилити, щоб Україна могла завершити війну на своїх умовах. Очікую, що Європа продемонструє єдність і рішучість у ці дуже буремні часи", – зазначила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у коментарях щодо змісту зустрічі.

Вона натякнула, що засідання може обмежитися політичними рішеннями, а "цифри додадуть" на саміті наприкінці березня.

За даними ЗМІ, ЄС за підсумками саміту поки не оголосить конкретних пакетів допомоги для України.