Президент Еврокомиссии: это переломный момент в истории, мы под угрозой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС по безопасности собрался в "переломный момент" для Европы и должен принять решение для увеличения ее обороноспособности и усиления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении с прессой перед заседанием.

"В чрезвычайные времена нужны особые меры. Это переломный момент для Европы и для Украины, которая является частью нашей европейской семьи. Перед Европой возникла явная, очевидная угроза. И поэтому Европа должна быть способна защитить себя, так же, как и позаботиться, чтобы Украина могла защищаться, и продвигать справедливый устойчивый мир", – заявила фон дер Ляйен.

"Мы стремимся к миру через силу, и поэтому я сегодня представлю лидерам план ReArm Europe, предусматривающий до 800 млрд евро на инвестиции в оборону", – отметила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что это откроет европейским странам возможность для значительных инвестиций в собственный оборонпром, как и производство украинского оружия в Украине, как и закупку оружия для Украины.

"У нас есть ряд инициатив. Надеюсь, мы достигнем согласия по поддержке Украины, потому что действительно важно ее усилить, чтобы Украина могла завершить войну на своих условиях. Ожидаю, что Европа продемонстрирует единство и решимость в эти очень бурные времена", – отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас в комментариях относительно содержания встречи.

Она намекнула, что заседание может ограничиться политическими решениями, а "цифры добавят" на саммите в конце марта.

По данным СМИ, ЕС по итогам саммита пока не объявит конкретных пакетов помощи для Украины.