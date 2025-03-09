Фон дер Ляєн вважає, що її проект Rearm Europe "заклав основи" європейського оборонного союзу

Затвердивши пропозицію Єврокомісії Rearm Europe ("Переозброїти Європу") щодо інвестування 800 млрд євро на оборону цього тижня, Європейський Союз заклав основи можливого створення європейського оборонного союзу.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюсселі 9 березня, присвяченій 100 дням чинного складу Єврокомісії, передає кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн вважає, що цього тижня відбулася історична подія, бо з затвердженням її плану "Переозброїти Європу", були закладені основи створення європейського оборонного союзу.

"Цей тиждень приніс инесли одностайну підтримку програмі Rearm Europe ("Переозброїти Європу"). Ви вже знайомі з пакетом у 800 мільярдів на оборону. І це історична подія. Це може стати основою європейського оборонного союзу", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що "ми будемо просувати план "Переозброєння Європи" з повною віддачею.

"Напрямок руху завжди був зрозумілим. Що змінилося за ці 100 днів, так це нове відчуття терміновості… Наші європейські цінності, демократія, свобода, верховенство права – під загрозою… Наші залізні зобов'язання ставляться під сумнів. Все стало трансакційним. Темп змін прискорився, і необхідні дії мають бути сміливими та рішучими", – розповіла вона.

"Якщо ми зможемо об'єднатися з іншими країнами-однодумцями, такими як Велика Британія, Норвегія чи Канада, потенціал буде ще більшим. І важливо зазначити, що економічна сила і план переозброєння Європи – це дві сторони однієї медалі", – переконана Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня, за проект Rearm Europe ("Переозброїти Європу") проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи Орбана.