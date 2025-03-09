Фон дер Ляйен считает, что ее проект Rearm Europe "заложил основы" европейского оборонного союза

Утвердив предложение Еврокомиссии Rearm Europe ("Перевооружить Европу") по инвестированию 800 млрд евро на оборону, Европейский Союз заложил основы возможного создания европейского оборонного союза.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной 100 дням действующего состава Еврокомиссии, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что на этой неделе произошло историческое событие, потому что с утверждением ее плана "Перевооружить Европу", были заложены основы создания европейского оборонного союза.

"Эта неделя принесла единодушную поддержку программе Rearm Europe ("Перевооружить Европу"). Вы уже знакомы с пакетом в 800 миллиардов на оборону. И это историческое событие. Это может стать основой европейского оборонного союза", – заявила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "мы будем продвигать план „Перевооружение Европы" с полной отдачей.

"Направление движения всегда было понятным. Что изменилось за эти 100 дней, так это новое ощущение срочности... Наши европейские ценности, демократия, свобода, верховенство права – под угрозой... Наши железные обязательства ставятся под сомнение. Все стало трансакционным. Темп изменений ускорился, и необходимые действия должны быть смелыми и решительными", – рассказала она.

"Если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал бы

"Если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал будет еще больше. И важно отметить, что экономическая сила и план перевооружения Европы – это две стороны одной медали", – убеждена Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта, за проект Rearm Europe ("Перевооружить Европу") проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая Орбана.