ЗМІ: Словаччина могла врятувати невістку Лукашенка від санкцій ЄС

Словаччина минулого року заблокувала внесення невістки білоруського диктатора Александра Лукашенка Анни до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це стало відомо білоруському порталу "Бюро" від трьох не повʼязаних між собою джерел, передає "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, пропозицію додати Анну Лукашенко до санкційного списку ЄС внесла Литва під час обговорення обмежувальних заходів проти Білорусі влітку 2024 року.

Але Словаччина нібито висловилась проти, і невістка Лукашенка не потрапила до затвердженого переліку.

Анна Лукашенко

У литовському і словацькому міністерствах закордонних справ не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

У словацькому МЗС пояснили, що кожна ініціатива щодо занесення до санкційного списку ЄС детально розглядається з погляду інтересів Словаччини та ЄС, а також із погляду правової обґрунтованості та стійкості санкцій.

"Якщо вони оцінюються як недостатні з погляду їхнього захисту в судах ЄС, то така санкційна ініціатива відкладається", – відповіли в Міністерстві закордонних справ Словаччини.

Анна Лукашенко – дружина середнього сина Александра Лукашенка Дмитрія. Вона є генеральною продюсеркою "Музичної медіакомпанії", яка отримує державні підряди на проведення розважальних заходів.

Раніше Лукашенко працювала в торговому домі "БелАЗ" (займається експортом білоруських самоскидів до Росії), де 45% належить Президентському спортивному клубу на чолі з її чоловіком.

Наразі Анна Лукашенко – єдина з впливового білоруського сімейства, хто не потрапив під санкції ЄС. У чорному списку вже перебувають Александр Лукашенко, його сини Віктор і Дмитрій та ще одна невістка Лілія.