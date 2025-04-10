СМИ: Словакия могла спасти невестку Лукашенко от санкций ЕС

Словакия в прошлом году заблокировала внесение невестки беларусского диктатора Александра Лукашенко Анны в санкционный список Европейского Союза.

Об этом стало известно белорусскому порталу "Бюро" от трех не связанных между собой источников, передает "Европейская правда".

По информации СМИ, предложение добавить Анну Лукашенко в санкционный список ЕС внесла Литва при обсуждении ограничительных мер против Беларуси летом 2024 года.

Но Словакия якобы высказалась против, и невестка Лукашенко не попала в утвержденный перечень.

Анна Лукашенко

В литовском и словацком министерствах иностранных дел не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В словацком МИД объяснили, что каждая инициатива по включению в санкционный список ЕС детально рассматривается с точки зрения интересов Словакии и ЕС, а также с точки зрения правовой обоснованности и устойчивости санкций.

"Если они оцениваются как недостаточные с точки зрения их защиты в судах ЕС, то такая санкционная инициатива откладывается", – ответили в Министерстве иностранных дел Словакии.

Анна Лукашенко – жена среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия. Она является генеральным продюсером "Музыкальной медиакомпании", которая получает государственные подряды на проведение развлекательных мероприятий.

Ранее Лукашенко работала в торговом доме "БелАЗ" (занимается экспортом белорусских самосвалов в Россию), где 45% принадлежит Президентскому спортивному клубу во главе с ее мужем.

На данный момент Анна Лукашенко – единственная из влиятельного белорусского семейства, кто не попал под санкции ЕС. В черном списке уже находятся Александр Лукашенко, его сыновья Виктор и Дмитрий и еще одна невестка Лилия.