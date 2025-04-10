У Держдепі розповіли про підсумки переговорів з РФ у Стамбулі щодо роботи посольств

Державний департамент США виступив із заявою за підсумками переговорів з російською стороною у турецькому Стамбулі щодо нормалізації роботи дипломатичних місій.

Відповідну заяву публікує пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у Держдепі, в ході переговорів делегації США і Росії обмінялися нотами, щоб "остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх російських і американських місій".

"Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою Російської Федерації, яка забороняє наймати місцевий персонал, що є основною перешкодою для підтримання стабільного і стійкого кадрового складу посольства США в Москві", – йдеться в заяві.

Заступниця помічника держсекретаря США Соната Коултер і новий посол РФ у Вашингтоні Александр Дарчієв обговорили проведення подальшої зустрічі з цих питань у найближчому майбутньому, коли виникне потреба.

Дата, місце і представництво будуть визначені пізніше.

Нагадаємо, на початку березня Росія офіційно призначила послом у США Александра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС.

Про наміри швидко призначити послів заявили після переговори американської і російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого. Вашингтон передав Москві ноту з агреманом на призначення Дарчієва після повторних перемовин 27 лютого у Стамбулі.