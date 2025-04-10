В Госдепе рассказали об итогах переговоров с РФ в Стамбуле о работе посольств

Государственный департамент США выступил с заявлением по итогам переговоров с российской стороной в турецком Стамбуле о нормализации работы дипломатических миссий.

Соответствующее заявление публикует пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Госдепе, в ходе переговоров делегации США и России обменялись нотами, чтобы "окончательно сформулировать договоренность по обеспечению стабильности дипломатических банковских операций для двусторонних российских и американских миссий".

"Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, которая запрещает нанимать местный персонал, что является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве", – говорится в заявлении.

Заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер и новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев обсудили проведение дальнейшей встречи по этим вопросам в ближайшем будущем, когда возникнет необходимость.

Дата, место и представительство будут определены позже.

Напомним, в начале марта Россия официально назначила послом в США Александра Дарчиева, который перед тем был руководителем департамента в МИД.

О намерениях быстро назначить послов заявили после переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение Дарчиева после повторных переговоров 27 февраля в Стамбуле.