СМИ: "коалиция решительных" хочет убедить Трампа поддержать ее войска в Украине

Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу комплексный план послевоенных "сил обеспечения" в Украине, чтобы убедить его присоединиться к гарантиям безопасности для Киева.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации источников Bloomberg, в течение следующих двух недель военные представители так называемой "коалиции решительных" намерены согласовать детали того, как они смогут обеспечить безопасность воздушного пространства, береговой линии и суши Украины, а также восстановить ее Вооруженные Силы.

В Париже и Лондоне надеются, что финальный план "сил гарантирования" убедит президента США предоставить им "поддержку" в виде военно-воздушных сил, пограничной охраны и разведки, заявили собеседники агентства.

По данным Bloomberg, 30 участников "коалиции решительных" попросили в письменной форме назвать свой потенциальный вклад в "силы сдерживания". Из них менее десяти однозначно обязались разместить свои войска, а всего 15 – свою технику в Украине.

Руководители генштабов и министры обороны Великобритании и Франции хотят в течение апреля проанализировать все письменные ответы, чтобы сформулировать план для Трампа, добавили источники Bloomberg.

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

"Коалиция решительных" имеет четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.