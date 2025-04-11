Німецькі ЗМІ дізнались ймовірну дату призначення Мерца канцлером

Лідера "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріха Мерца можуть офіційно оголосити новим канцлером Німеччини 6 травня.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", таку інформацію від джерел у партійних колах отримали низка німецьких ЗМІ.

Співрозмовники у партійних колах розкрили, що нова коаліція планує офіційно оголосити Мерца канцлером у вівторок 6 травня.

Формування уряду у Німеччині після дострокових виборів 23 лютого виходить на фінальний етап – ХДС/ХСС та СДПН цього тижня офіційно оголосили про коаліцію. ХСС вже схвалила угоду про співпрацю, решта партнерів ще мають зробити це.

Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.

Фрідріх Мерц пообіцяв подальше збільшення оборонних витрат.

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