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Консерватори і соціал-демократи Німеччини офіційно оголосили про коаліцію

Новини — Середа, 9 квітня 2025, 16:50 — Олег Павлюк

Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) 9 квітня офіційно оголосили про формування коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Лідери ХДС, ХСС і СДПН на пресконференції в Берліні представили коаліційний договір на 146 сторінок під назвою "Відповідальність за Німеччину".

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером Німеччини, назвав домовленість "сильним і чітким сигналом" для німецьких громадян і партнерів у ЄС.

Серед пріоритетів майбутнього коаліційного уряду Німеччини, за словами Мерца, будуть посилення конкурентоспроможності, збільшення інвестицій і подальша протидія міграції.

На думку лідера ХДС, коаліційна угода перетворить Німеччину на "мужню країну, придатну для майбутнього", і країну, "де людям подобається працювати".

Угода ще має бути обговорена окремо кожною з партій коаліції, й тільки після їхнього схвалення можливе офіційне формування нового уряду. Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

ЗМІ раніше дізнались, що блок ХДС/ХСС у новому уряді отримає Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ, а представників СДПН поставлять на чолі міністерств фінансів, оборони та юстиції.

Обов’язки канцлера Німеччини до початку роботи нового уряду виконує Олаф Шольц.

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