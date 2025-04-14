П’ять польських уроків для України на шляху до членства в ЄС

Польща є одним із найуспішніших прикладів інтеграції до Європейського Союзу. Її шлях до членства демонструє, що глибокі реформи та стратегічний підхід можуть принести значні економічні та соціальні вигоди.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) разом із Варшавським інститутом підприємництва (WEI) провели серію дискусій по шести секторах економіки, куди залучили представників польського та українського бізнесу, проаналізувавши досвід Польщі на шляху до Європейського Союзу.

Про те, які висновки Україна може зробити з цього досвіду і які польські реформи та політичні рішення є критично важливими для успішного вступу до ЄС, читайте в статті провідної наукової співробітниці ІЕД Ірини Коссе Найуспішніша інтеграція до ЄС: які уроки з досвіду Польщі може винести Україна. Далі – стислий її виклад.

Які п’ять польських уроків є особливо актуальними для України?

По-перше, Польща здійснила масштабні реформи у державному управлінні, судовій системі, економіці та антикорупційній політиці. Ці зміни дозволили країні відповідати критеріям ЄС та значно покращити бізнес-клімат.

Для України ключовим є незворотність реформ та їхня швидкість, оскільки процес вступу вимагає глибоких змін у багатьох секторах.

По-друге, наші сусіди отримали понад 245 млрд євро від ЄС у вигляді структурних фондів та програм підтримки розвитку і змогли ефективно їх використати.

Отже, Україні слід розробити ефективні механізми залучення та використання фінансової допомоги ЄС, аби максимізувати її вплив на економічний розвиток.

По-третє, вступ Польщі до ЄС супроводжувався активною інформаційною кампанією, що пояснювала громадянам переваги членства. Києву потрібно забезпечити комунікацію щодо євроінтеграційного процесу, його вимог та можливостей, щоб сформувати широку підтримку реформ та адаптації до європейських стандартів.

По-четверте, проблема трудової міграції. Після вступу Польщі до ЄС багато кваліфікованих працівників виїхали за кордон у пошуках вищих зарплат. Україна має заздалегідь підготувати механізми утримання та розвитку робочої сили в країні.

П’ятий урок для України – гармонізація законодавства. Це один з головних викликів, з якими стикалася Польща.

Польща ще до вступу почала імплементувати директиви Євросоюзу у транспортній галузі – завчасність і системність стали запорукою успіху.

Україна вже має подібні завдання, але масштаб і швидкість виконання – вирішальні.

Слід також зауважити, що вступ України до ЄС відкриває значні можливості для різних секторів економіки, проте вимагає також серйозної підготовки та адаптації.

Саме польські галузеві асоціації стали партнерами уряду у просуванні реформ. Наприклад, у деревообробній галузі бізнес об’єднувався для адаптації до нових вимог сертифікації й екологічного контролю.

Для України важливо не тільки адаптувати законодавство, а й створити структури підтримки – професійні об’єднання, технічну допомогу, а також діалог з ЄС щодо реалістичних графіків впровадження вимог.

Польща пройшла шлях від скепсису й побоювань до повноцінної інтеграції в ЄС, яка принесла економічне зростання і політичну стабільність.

Україна має унікальний шанс скористатися цим досвідом – не для копіювання, а для усвідомленого вибору інструментів.

Докладніше про досвід Польщі на шляху до ЄС – в матеріалі Ірини Коссе Найуспішніша інтеграція до ЄС: які уроки з досвіду Польщі може винести Україна.