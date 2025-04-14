Пять польских уроков для Украины на пути к членству в ЕС

Польша является одним из самых успешных примеров интеграции в Европейский Союз. Ее путь к членству демонстрирует, что глубокие реформы и стратегический подход могут принести значительные экономические и социальные выгоды.

Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) вместе с Варшавским институтом предпринимательства (WEI) провели серию дискуссий по шести секторам экономики, куда привлекли представителей польского и украинского бизнеса, проанализировав опыт Польши на пути в Европейский Союз.

О том, какие выводы Украина может сделать из этого опыта и какие польские реформы и политические решения являются критически важными для успешного вступления в ЕС, читайте в статье ведущей научной сотрудницы ИЭИ Ирины Коссе Самая успешная интеграция в ЕС: какие уроки из опыта Польши может вынести Украина. Далее – краткое ее изложение.

Какие пять польских уроков особенно актуальны для Украины?

Во-первых, Польша осуществила масштабные реформы в государственном управлении, судебной системе, экономике и антикоррупционной политике. Эти изменения позволили стране соответствовать критериям ЕС и значительно улучшить бизнес-климат.

Для Украины ключевым является необратимость реформ и их скорость, поскольку процесс вступления требует глубоких изменений во многих секторах.

Во-вторых, наши соседи получили более 245 млрд евро от ЕС в виде структурных фондов и программ поддержки развития и смогли эффективно их использовать.

Следовательно, Украине следует разработать эффективные механизмы привлечения и использования финансовой помощи ЕС, чтобы максимизировать ее влияние на экономическое развитие.

В-третьих, вступление Польши в ЕС сопровождалось активной информационной кампанией, которая объясняла гражданам преимущества членства. Киеву нужно обеспечить коммуникацию относительно евроинтеграционного процесса, его требований и возможностей, чтобы сформировать широкую поддержку реформ и адаптации к европейским стандартам.

В-четвертых, проблема трудовой миграции. После вступления Польши в ЕС многие квалифицированные работники выехали за границу в поисках более высоких зарплат. Украина должна заранее подготовить механизмы удержания и развития рабочей силы в стране.

Пятый урок для Украины – гармонизация законодательства. Это один из главных вызовов, с которыми сталкивалась Польша.

Польша еще до вступления начала имплементировать директивы Евросоюза в транспортной отрасли – заблаговременность и системность стали залогом успеха.

Украина уже имеет подобные задачи, но масштаб и скорость выполнения – решающие.

Следует также заметить, что вступление Украины в ЕС открывает значительные возможности для различных секторов экономики, однако требует также серьезной подготовки и адаптации.

Именно польские отраслевые ассоциации стали партнерами правительства в продвижении реформ. Например, в деревообрабатывающей отрасли бизнес объединялся для адаптации к новым требованиям сертификации и экологического контроля.

Для Украины важно не только адаптировать законодательство, но и создать структуры поддержки – профессиональные объединения, техническую помощь, а также диалог с ЕС относительно реалистичных графиков внедрения требований.

Польша прошла путь от скепсиса и опасений до полноценной интеграции в ЕС, которая принесла экономический рост и политическую стабильность.

Украина имеет уникальный шанс воспользоваться этим опытом – не для копирования, а для осознанного выбора инструментов.

Подробнее об опыте Польши на пути в ЕС – в материале Ирины Коссе Самая успешная интеграция в ЕС: какие уроки из опыта Польши может вынести Украина.