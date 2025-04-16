Поліція Словаччини почала перевірку через дипфейк з "увʼязненим" Фіцо

Словацька поліція почала перевірку через запис, створений за допомогою штучного інтелекту (ШІ), на якому зображені провідні політики країни нібито у в'язниці.

Про це правоохоронці повідомили 16 квітня, пише "Європейська правда".

У відео під назвою SEN фігурують президент Словаччини Петер Пеллегріні, нинішній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністри внутрішніх справ і оборони Матуш Шутай Ешток і Роберт Каліняк, а також віцеспікер парламенту Андрей Данко.

Усі вони показані у в'язниці, де "Фіцо" і "Каліняк" зустрічаються із засудженим бізнесменом Маріаном Кочнером – останнього звинувачують у замовленні вбивства журналіста Яна Куцяка, після смерті якого у 2018 році Фіцо подав у відставку з посади прем'єра для врегулювання політичної кризи.

"Одразу наголошуємо, що ми не маємо нічого проти розваг і не ведемо жодних кримінальних проваджень у цій справі. Ми лише оцінюємо всю цю справу на основі ваших припущень та оперативної інформації зі ЗМІ", – заявили в поліції Словаччини.

Там додали, що все частіше стикаються з використанням штучного інтелекту шахраями, які намагаються виманити у людей особисту та іншу інформацію або ошукати їх.

Словацькі ЗМІ звернули увагу, що відео SEN також поширив у соцмережах колишній прем'єр-міністр і голова опозиційного Руху "Словаччина" Ігор Матович.

На початку року повідомлялось, що влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування щодо шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.