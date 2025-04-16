Полиция Словакии начала проверку из-за дипфейка с "заключенным" Фицо

Словацкая полиция начала проверку из-за записи, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на которой изображены ведущие политики страны якобы в тюрьме.

Об этом правоохранители сообщили 16 апреля, пишет "Европейская правда".

В видео под названием SEN фигурируют президент Словакии Петер Пеллегрини, нынешний премьер-министр Роберт Фицо, министры внутренних дел и обороны Матуш Шутай Эшток и Роберт Калиняк, а также вице-спикер парламента Андрей Данко.

Все они показаны в тюрьме, где "Фицо" и "Калиняк" встречаются с осужденным бизнесменом Марианом Кочнером – последнего обвиняют в заказе убийства журналиста Яна Куцяка, после смерти которого в 2018 году Фицо подал в отставку с поста премьера для урегулирования политического кризиса.

"Сразу подчеркиваем, что мы не имеем ничего против развлечений и не ведем никаких уголовных производств по этому делу. Мы лишь оцениваем все это дело на основе ваших предположений и оперативной информации из СМИ", – заявили в полиции Словакии.

Там добавили, что все чаще сталкиваются с использованием искусственного интеллекта мошенниками, которые пытаются выманить у людей личную и другую информацию или обмануть их.

Словацкие СМИ обратили внимание, что видео SEN также распространил в соцсетях бывший премьер-министр и председатель оппозиционного Движения "Словакия" Игорь Матович.

В начале года сообщалось, что власти французского острова Реюньон начали расследование в отношении мошенников, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.