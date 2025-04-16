У Сербії затвердили новий уряд без одіозного проросійського Вуліна

Парламент Сербії на засіданні 16 квітня схвалив новий уряд на чолі з відомим сербським ендокринологом і політичним новачком Джуро Мацутом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

За затвердження нового сербського уряду проголосували 153 зі 199 депутатів парламенту, проти були 46 – представники опозиції, решта були відсутні в залі під час голосування.

Після обрання нового уряду Сербії спікерка сербського парламенту Ана Брнабіч оголосила 60-хвилинну перерву для підготовки членів уряду до складання присяги.

В уряді Мацута, якого обрав новим главою уряду президент Александар Вучич – лише 8 з 30 членів є новими. Зокрема, свої посади зберегли міністр закордонних справ Марко Джурич і міністр оборони Братислав Гашич.

Серед нових облич троє міністрів – представники створеного Вучичем громадського "Руху за народ і державу". Крім того, Міністерство освіти очолив гість політолог і гість сербських провладних телеканалів Деян Вук Станкович.

Водночас звернула увагу ЗМІ відсутність у новому уряді одіозного Александра Вуліна – скандального проросійського політика, який перебуває під санкціями США і на "небажаність" якого натякали в Євросоюзі.

Парламент Сербії відправив попередній уряд на чолі з Мілошем Вучевичем у відставку 19 березня на тлі багатотисячних антиурядових протестів.