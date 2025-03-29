У ЄС натякнули, що не хочуть бачити проросійського віцепремʼєра Сербії в уряді

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що воліла б, аби проросійський віцепремʼєр Сербії Александар Вулін не увійшов до наступного уряду країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кос сказала в інтервʼю порталу N1.

Кос коментувала, серед іншого, відносини між Сербією і Росією, а також роль, яку відіграє в них віцепрем'єр Александар Вулін.

Їй, зокрема, нагадали про інтервʼю Вуліна російським пропагандистам з "РИА Новости", де він подякував російським спецслужбам за допомогу сербській владі в боротьбі зі студентськими протестами.

"Я сподіваюся, що Вуліна вже не буде в новому уряді. Тому що той, хто поводиться антиєвропейськи, не може одночасно вести Сербію до Європейського Союзу", – наголосила єврокомісарка.

Нагадаємо, Александар Вулін раніше був головою сербської розвідки, міністром оборони та внутрішніх справ країни.

У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

США у 2023 році наклали на Вуліна санкції, звинувативши його у використанні посадових повноважень для підтримки Росії. Після цього той пішов у відставку і ненадовго став сенатором Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини.

Вулін може втратити посаду віцепремʼєра Сербії після того, як парламент країни відправив уряд у відставку на тлі багатотисячних антиурядових протестів.