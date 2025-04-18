Навіщо Трампу меморандум про надра і які плюси отримала Україна

У четвер пізно ввечері віцепрем'єрка Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали перший документ у рамках переговорів про надра – політичний меморандум, у якому не лише взяли зобов’язання завершити переговори, а й виклали деякі узгоджені позиції сторін.

Підписання документа у такому вигляді відверто дивує. Це лише одна сторінка тексту, без деталізації, і реальних причин для його появи немає.

Про те, які тактичні плюси приніс Україні цей документ і що викликає застереження, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра. Далі – стислий її виклад.

Застереження викликає те, що меморандум ставить надзвичайно короткі терміни переговорів про повну угоду.

Україна взяла зобов’язання, що прем’єр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон наступного тижня, щоб "долучитися на високому рівні до завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови" (таку назву, за домовленістю сторін, отримає угода про надра). Також меморандум висловлює очікування про "завершення переговорів [щодо тексту угоди] до 26 квітня 2025 року та якнайшвидше підписання".

Це – неймовірно стислі терміни.

За інформацією "ЄвроПравди", угода наразі і близько не готова до підписання.

Завершити переговори всього за тиждень (а тим більше – пасхальний тиждень) технічно можливо, але політично – малореально. Хіба якщо одна зі сторін просто поступиться своїми переговорними позиціями – і навряд чи це зробить Україна після настільки тривалого опору в цих переговорах.

У Києві є розуміння, що чергова встановлена дата знову зірветься.

То навіщо цей документ? Коротка відповідь: бо уряду США він виявився політично потрібний, а уряду України – не завдає шкоди. І це дійсно так. У підписаному Свириденко тексті немає жодної норми, яка була б для нас неприйнятною або навіть небезпечною. А натомість є те, що безумовно стане для нас плюсом.

По-перше, дуже важливою є фіксація у меморандумі того, що майбутня угода не має порушувати зобов’язання України перед ЄС (включаючи майбутній процес вступу), МВФ тощо.

Та головний здобуток цього меморандуму для України: він уперше пов’язав американську допомогу ЗСУ та Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна віддала свій ядерний арсенал.

Це положення стане помічним у подальших переговорах, зважаючи на потребу Києва "відбитися" від вимог президента США Дональда Трампа про компенсацію наданої Україні допомоги.

Меморандум може допомогти американським урядовцям "продати" своїм виборцям те, чому, всупереч їхнім обіцянкам, Україна не буде платити за стару допомогу.

Документ уперше ставить в один ряд американську допомогу Україні та українську допомогу світові, надану 30 років тому, підписавши під тиском США так званий Будапештський меморандум.

"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі", – йдеться у документі. Причому ця фраза йде майже відразу після згадки про надану США "значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

Як мінімум, ця норма означає, що Україна отримала додатковий козир у переговорах.

Хочете компенсацію вартості американської допомоги? Тоді давайте порахуємо "ринкову вартість" стратегічних і тактичних ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом". Або ж можемо домовитися, що і ви, і ми допомагали світовій безпеці і не вимагаємо грошової компенсації за це.

Сподіваємося, що це розуміють також США.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.