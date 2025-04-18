Зачем Трампу меморандум о недрах и какие плюсы получила Украина

В четверг поздно вечером вице-премьер Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали первый документ в рамках переговоров о недрах – политический меморандум, в котором не только взяли обязательство завершить переговоры, но и изложили некоторые согласованные позиции сторон.

Подписание документа в таком виде откровенно удивляет. Это лишь одна страница текста, без детализации, и реальных причин для его появления нет.

О том, какие тактические плюсы принес Украине этот документ и что вызывает предостережения, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах. Далее – краткое ее изложение.

Предостережение вызывает то, что меморандум ставит чрезвычайно короткие сроки переговоров о полном соглашении.

Украина взяла обязательство, что премьер Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы "приобщиться на высоком уровне к завершению технических обсуждений по условиям соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления" (такое название, по договоренности сторон, получит соглашение о недрах). Также меморандум выражает ожидания о "завершении переговоров [по тексту соглашения] до 26 апреля 2025 года и скорейшем подписании".

Это – невероятно сжатые сроки.

По информации "ЕвроПравды", соглашение пока и близко не готово к подписанию.

Завершить переговоры всего за неделю (а тем более – пасхальную неделю) технически возможно, но политически – малореально. Разве что если одна из сторон просто уступит свои переговорные позиции – и вряд ли это сделает Украина после столь длительного сопротивления в этих переговорах.

В Киеве есть понимание, что очередная установленная дата снова сорвется.

Так зачем этот документ? Короткий ответ: потому что правительству США он оказался политически нужен, а правительству Украины – не наносит вреда. И это действительно так. В подписанном Свириденко тексте нет ни одной нормы, которая была бы для нас неприемлемой или даже опасной. А вместо этого есть то, что безусловно станет для нас плюсом.

Во-первых, очень важна фиксация в меморандуме того, что будущее соглашение не должно нарушать обязательства Украины перед ЕС (включая будущий процесс вступления), МВФ и тому подобное.

Но главное достижение этого меморандума для Украины: он впервые связал американскую помощь ВСУ и Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина отдала свой ядерный арсенал.

Это положение станет полезным в дальнейших переговорах, учитывая потребность Киева "отбиться" от требований президента США Дональда Трампа о компенсации предоставленной Украине помощи.

Меморандум может помочь американским чиновникам "продать" своим избирателям то, почему, вопреки их обещаниям, Украина не будет платить за старую помощь.

Документ впервые ставит в один ряд американскую помощь Украине и украинскую помощь миру, предоставленную 30 лет назад, подписав под давлением США так называемый Будапештский меморандум.

"Соединенные Штаты Америки признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире", – говорится в документе. Причем эта фраза идет почти сразу после упоминания о предоставленной США "значительной финансовой и материальной поддержке Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

Как минимум, эта норма означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах.

Хотите компенсацию стоимости американской помощи? Тогда давайте посчитаем "рыночную стоимость" стратегических и тактических ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и несколько десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту". Или же можем договориться, что и вы, и мы помогали мировой безопасности и не требуем денежной компенсации за это.

Надеемся, что это понимают также США.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.