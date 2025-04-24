Times: у Британії обговорюють відмову від направлення "тисяч військ" в Україну

Велика Британія може відмовитись від планів відправити військових для контролю за потенційним припиненням вогню в Україні через "надто високі" ризики такого кроку.

Про таке дізналась газета The Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними The Times, у Британії обговорюють відмову від початкової пропозиції розмістити тисячі військових у ключових містах України для контролю за можливим перемирʼям.

Натомість Лондон разом із Парижем зосередиться на захисті "з повітря і моря" та озброєнні українського війська. Крім того, країни можуть направити військових інструкторів на західну Україну для навчання військових, ідеться в публікації.

"Ризики занадто високі, а сили недостатні для такого завдання (контролю за перемирʼям. – Ред.). Британія завжди дотримувалась такої позиції. Це Франція хотіла більш "силового" підходу", – сказало The Times високопоставлене джерело.

Співрозмовники газети висловили припущення, що коригування планів "коаліції рішучих" дозволить помʼякшити позицію Росії та змусити її погодитись на майбутню "мирну угоду".

Водночас у Міністерстві оборони Британії в коментарі The Times плани щодо військового контингенту в Україні заперечили, назвавши їх "спекуляціями".

"Триває оперативне планування в межах добровільної коаліції союзників для опрацювання варіантів дій на суші, морі та в повітрі, а також для відбудови Збройних Сил України", – сказав речник британського оборонного відомства.

Нагадаємо, що початкові плани "коаліції рішучих" передбачали чотири основні цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.