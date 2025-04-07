Норвегія надає ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси для України

Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон на чеську ініціативу з купівлі артилерійських боєприпасів для України, та ще мільярд – на ці ж потреби через механізми Європейського фонду миру, що сукупно становить понад 400 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала пресслужба уряду Норвегії.

Норвегія надає 4 млрд крон – приблизно 332 млн євро – на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що це одна з ключових потреб для української армії, тому Норвегія робить свій внесок.

Ще 1 млрд крон надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України – внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.

"Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу. Наші внески у Європейський фонд миру і наша спільна підтримка чеської ініціативи підкреслюють, що Європа підтримує Україну", – зазначив Стьоре.

Перед тим Норвегія підтримала придбання боєприпасів для України у норвезьких виробників у співпраці з іншими країнами Північної Європи, а також передавала снаряди зі своїх складів та поділилася технологіями, щоб снаряди можна було виробляти в Україні за ліцензією.

Нагадаємо, на початку березня у Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні у 2025 році на 50 мільярдів норвезьких крон – до 85 мільярдів норвезьких крон (майже 8 млрд доларів).

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський минулого тижня повідомив, що чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України має достатньо ресурсів для забезпечення їхнього щомісячного постачання до вересня 2025 року.