Норвегия выделяет еще 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины

Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон на чешскую инициативу по покупке артиллерийских боеприпасов для Украины, и еще миллиард – на эти же нужды через механизмы Европейского фонда мира, что совокупно составляет более 400 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба правительства Норвегии.

Норвегия предоставляет 4 млрд крон – примерно 332 млн евро – на чешскую инициативу по покупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру. Норвегия выделяла средства на чешскую инициативу и в 2024 году.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что это одна из ключевых потребностей для украинской армии, поэтому Норвегия делает свой вклад.

Еще 1 млрд крон предоставляют для Европейского фонда мира, через который ЕС также финансирует военную помощь для Украины – этот взнос будет использован также для обеспечения артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Европа должна брать на себя большую ответственность за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Наши взносы в Европейский фонд мира и наша совместная поддержка чешской инициативы подчеркивают, что Европа поддерживает Украину", – отметил Стьоре.

Перед тем Норвегия поддержала приобретение боеприпасов для Украины у норвежских производителей в сотрудничестве с другими странами Северной Европы, а также передавала снаряды со своих складов и поделилась технологиями, чтобы снаряды можно было производить в Украине по лицензии.

Напомним, в начале марта в Норвегии договорились об увеличении помощи Украине в 2025 году на 50 миллиардов норвежских крон – до 85 миллиардов норвежских крон (почти 8 млрд долларов).

Глава МИД Чехии Ян Липавский на прошлой неделе сообщил, что чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины имеет достаточно ресурсов для обеспечения ежемесячных поставок до сентября 2025 года.