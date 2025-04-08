У Німеччині попередили, що тарифи Трампа значно збільшили ризик рецесії

Виконувач обов'язків міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс попередив, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть завдати серйозної шкоди економіці Німеччини, що базується на експорті, і значно збільшити ризик рецесії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За словами міністра, через тарифи очікується значне скорочення німецького експорту до США.

"Якщо все залишиться так, як є, наш експорт до США скоротиться приблизно на 15%", – сказав Кукіс в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF пізно ввечері в понеділок, посилаючись на дані мюнхенського дослідницького інституту Ifo.

"Наші перспективи зростання погіршаться, а ризик рецесії збільшиться", – додав він.

Кукіс відкинув ідею про те, що Вашингтон отримав перевагу в торговельних переговорах після оголошення останніх тарифів.

"Готовність до переговорів існувала задовго до того, як були оголошені тарифи. Я не бачу, що США отримали якусь велику перевагу", – сказав він.

Кукіс також підтримав стратегію Європейської комісії щодо підготовки жорстких контрзаходів у разі провалу переговорів, запропонувавши при цьому скасувати тарифи на промислові товари, якщо США підуть назустріч. "У німецькій політиці існує широкий консенсус щодо цієї стратегії", – сказав Кукіс.

Він також вказав на погіршення настроїв в американській економіці. "Всі реакції, які ми бачимо від американського бізнесу, та опитування вказують на те, що ризик рецесії зростає", – сказав він.

"А під час спаду податкові надходження мають тенденцію до скорочення, а не до зростання", – додав міністр.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок повідомила, що ЄС запропонував знизити тарифи Євросоюзу до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю.

Але Трамп заявив, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".