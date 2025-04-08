В Германии предупредили, что тарифы Трампа значительно увеличили риск рецессии

Исполняющий обязанности министра финансов Германии Йорг Кукис предупредил, что тарифы президента США Дональда Трампа могут нанести серьезный ущерб экономике Германии, основанной на экспорте, и значительно увеличить риск рецессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам министра, из-за тарифов ожидается значительное сокращение немецкого экспорта в США.

"Если все останется так, как есть, наш экспорт в США сократится примерно на 15%", – сказал Кукис в интервью немецкому телеканалу ZDF поздно вечером в понедельник, ссылаясь на данные мюнхенского исследовательского института Ifo.

"Наши перспективы роста ухудшатся, а риск рецессии увеличится", – добавил он.

Кукис отверг идею о том, что Вашингтон получил преимущество в торговых переговорах после объявления последних тарифов.

"Готовность к переговорам существовала задолго до того, как были объявлены тарифы. Я не вижу, что США получили какое-то большое преимущество", – сказал он.

Кукис также поддержал стратегию Европейской комиссии по подготовке жестких контрмер в случае провала переговоров, предложив при этом отменить тарифы на промышленные товары, если США пойдут навстречу. "В немецкой политике существует широкий консенсус относительно этой стратегии", – сказал Кукис.

Он также указал на ухудшение настроений в американской экономике. "Все реакции, которые мы видим от американского бизнеса и опросы указывают на то, что риск рецессии растет", – сказал он.

"А во время спада налоговые поступления имеют тенденцию к сокращению, а не к росту", – добавил министр.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что ЕС предложил снизить тарифы Евросоюза до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США, если Трамп ответит взаимностью.

Но Трамп заявил, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательство купить американских энергоносителей на 350 млрд долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".