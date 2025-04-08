Україна та ЄАВТ оновили угоду про вільну торгівлю

Україна та держави Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія 8 квітня підписали модернізовану угоду про вільну торгівлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство економіки України.

Оновлену угоду про вільну торгівлю підписали у вівторок у Києві уповноважені представники пʼятьох країн. Україну представляла перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Модернізована угода розширює доступ України до ринків ЄАВТ: мита на промислову продукцію повністю скасовані, а на аграрну продукцію – суттєво зменшені.

Також домовленість фіксує чинні ставки 0% на низку товарів, які були виключено з-під дії Угоди, додає положення про електронну комерцію і необхідність сприяти сталому розвитку в торгівлі.

Європейська асоціація вільної торгівлі була створена в 1960 році для сприяння вільній торгівлі та економічній інтеграції між членами ЄАВТ, а також їхніми партнерами у всьому світі.

У 2024 році товарообіг між Україною та країнами ЄАВТ становив майже 1,3 мільярда євро.

Чинна угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ була підписана в червні 2010 року. Робота над оновленням угоди почалась у червні 2023-го і закінчилась у грудні минулого року.