Украина и ЕАСТ обновили соглашение о свободной торговле

Украина и государства Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария 8 апреля подписали модернизированное соглашение о свободной торговле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство экономики Украины.

Обновленное соглашение о свободной торговле подписали во вторник в Киеве уполномоченные представители пяти стран. Украину представляла первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Модернизированное соглашение расширяет доступ Украины к рынкам ЕАСТ: пошлины на промышленную продукцию полностью отменены, а на аграрную продукцию – существенно уменьшены.

Также договоренность фиксирует действующие ставки 0% на ряд товаров, которые были исключены из-под действия Соглашения, добавляет положения об электронной коммерции и необходимость способствовать устойчивому развитию в торговле.

Европейская ассоциация свободной торговли была создана в 1960 году для содействия свободной торговле и экономической интеграции между членами ЕАСТ, а также их партнерами во всем мире.

В 2024 году товарооборот между Украиной и странами ЕАСТ составлял почти 1,3 миллиарда евро.

Действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ было подписано в июне 2010 года. Работа над обновлением соглашения началась в июне 2023-го и закончилась в декабре прошлого года.