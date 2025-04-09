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Україна готова купити у США зброю за $30-50 млрд – Зеленський

Новини — Середа, 9 квітня 2025, 22:04 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США свої прохання щодо пакета військової допомоги, який готова придбати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 9 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, Київ передавав американській стороні "великий пакет, який ми хочемо купити в тому чи іншому вигляді".

"Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки", – зауважив Зеленський.

Він уточнив, що до побажань Києва в пакеті увійшли протиповітряна оборона та "інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні". Серед іншого, у США просили хоча б десять систем ППО.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", – підсумував Зеленський.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Раніше Трамп запевняв, що США продовжать відправляти Україні зброю, але висловив сподівання, що припинення вогню вдасться досягти швидко.

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Зеленський Зброя ЗСУ США
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