Укр Рус Eng

Украина готова купить у США оружие за $30-50 млрд – Зеленский

Новости — Среда, 9 апреля 2025, 22:04 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США свои просьбы по пакету военной помощи, который готова приобрести.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 9 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, Киев передавал американской стороне "большой пакет, который мы хотим купить в том или ином виде".

"Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что к пожеланиям Киева в пакете вошли противовоздушная оборона и "другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны". Среди прочего, в США просили хотя бы десять систем ПВО.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", – подытожил Зеленский.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

Ранее Трамп уверял, что США продолжат отправлять Украине оружие, но выразил надежду, что прекращение огня удастся достичь быстро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Оружие ВСУ США
Реклама: