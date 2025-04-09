Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США свои просьбы по пакету военной помощи, который готова приобрести.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 9 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, Киев передавал американской стороне "большой пакет, который мы хотим купить в том или ином виде".

"Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что к пожеланиям Киева в пакете вошли противовоздушная оборона и "другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны". Среди прочего, в США просили хотя бы десять систем ПВО.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", – подытожил Зеленский.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

Ранее Трамп уверял, что США продолжат отправлять Украине оружие, но выразил надежду, что прекращение огня удастся достичь быстро.