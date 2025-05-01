Прем’єрка Данії сподівається, що США змінять думку щодо вступу України в НАТО

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що США змінять свою позицію, яка полягає у незгоді на вступ України до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.dk.

На першотравневій акції Метте Фредеріксен запитали, що вона думає про досягнення угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

Вона відповіла, що "не їй вирішувати, з ким Україні слід укласти двосторонню угоду", але додала: "З точки зору Данії та Європи, найважливіше – це припинення війни та встановлення тривалого миру, щоб Росія не отримала лише перепочинок і не змогла знову напасти".

"Я особисто рішуче підтримую вступ України до НАТО і сподіваюся, що США змінять свою позицію з цього питання", – заявила Фредеріксен.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, у документі пропонується дати обіцянку, що Україна не стане членом НАТО.

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