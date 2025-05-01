Премьер Дании надеется, что США изменят мнение о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что США изменят свою позицию, которая заключается в несогласии на вступление Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.dk.

На первомайской акции Метте Фредериксен спросили, что она думает о достижении соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.

Она ответила, что "не ей решать, с кем Украине следует заключить двустороннее соглашение", но добавила: "С точки зрения Дании и Европы, самое важное – это прекращение войны и установление прочного мира, чтобы Россия не получила лишь передышку и не смогла снова напасть".

"Я лично решительно поддерживаю вступление Украины в НАТО и надеюсь, что США изменят свою позицию по этому вопросу", – заявила Фредериксен.

Напомним, администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, в документе предлагается дать обещание, что Украина не станет членом НАТО.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.