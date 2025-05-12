У ЄС підтвердили, що припинення вогню є "терміново необхідним" для початку переговорів

Європейський Союз продовжує наполягати на тому, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися лише після безумовного припинення вогню з боку Росії.

Про це 12 травня на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає кореспондентка "Європейської правди".

Росія має розпочати режим припинення вогню до того, як розпочнуться мирні переговори, сказала речниця Єврокомісії.

"Наша позиція чітка: ми підтримуємо пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з сьогоднішнього дня. Президент Зеленський також прийняв цю пропозицію без жодних попередніх умов, підтвердивши, що Україна знову готова погодитися на припинення вогню. Тож тепер Росія повинна відповісти так само чітко, і припинення вогню є терміново необхідним для проведення мирних переговорів", – підкреслила Хіппер.

Вона додала, що "для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, ми повинні мати чітке, безумовне припинення вогню".

Речниця Єврокомісії наголосила, що ЄС має "продовжувати чинити тиск на Росію", тому що, як говорила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, "вони грають в ігри, і ви не можете довіряти Путіну".

Як повідомлялося, в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.