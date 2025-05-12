В ЕС подтвердили, что прекращение огня "срочно необходимо" для начала переговоров
Европейский Союз продолжает настаивать на том, что любые мирные переговоры должны начинаться только после безусловного прекращения огня со стороны России.
Об этом 12 мая на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает корреспондент "Европейской правды".
Россия должна начать режим прекращения огня до того, как начнутся мирные переговоры, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
"Наша позиция четкая: мы поддерживаем предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня, начиная с сегодняшнего дня. Президент Зеленский также принял это предложение без предварительных условий, подтвердив, что Украина снова готова согласиться на прекращение огня. Поэтому теперь Россия должна ответить так же четко, и прекращение огня является срочно необходимым для проведения мирных переговоров", – подчеркнула Хиппер.
Она добавила, что "для того, чтобы начать любые мирные переговоры, мы должны иметь четкое, безусловное прекращение огня".
Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен "продолжать оказывать давление на Россию", потому что, как говорила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, "они играют в игры, и вы не можете доверять Путину".
Как сообщалось, в правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.
Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.
Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.