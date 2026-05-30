Італія відправить до Румунії сотню солдатів та винищувачі в рамках навчальної місії

Італія відправляє близько 100 солдатів та кілька винищувачів до Румунії в рамках місії, метою якої є навчання румунських військ протидії загрозам з боку Росії.

Про це пише La Repubblica, передає "Європейська правда".

Зазначається, що ця місія була запланована заздалегідь, але її розгортання пришвидшив інцидент з російським дроном у румунському Галаці 29 травня.

За даними урядових джерел, на які посилається La Repubblica, операція відрізняється від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Вона проходитиме на авіабазі імені Міхаїла Когелнічану і триватиме близько місяця.

Італійські солдати прибудуть до країни раніше, ніж планувалося, а саме 15 червня. На військовій базі в Констанці вони навчатимуть румунських військових збивати дрони.

Місію супроводжуватимуть винищувачі, але можливо, що йдеться і про інші літальні апарати, наприклад, дрони, які спеціалізуються на збитті інших безпілотників.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, також постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що інцидент з падінням дрона РФ у румунському місті Галац – це небезпечна ескалація, яку не можна толерувати.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.