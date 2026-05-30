Скинутий лідер опозиції в Туреччині зібрав багатотисячний мітинг в столиці

У суботу усунений лідер ключової опозиційної політсили в Туреччині Озгюр Озель зібрав в Анкарі багатотисячний натовп своїх прихильників.

Про це повідомляє газета Haberhurriyeti, передає "Європейська правда".

Після звернення до своїх прихильників, яких, за оцінками ЗМІ, було десятки тисяч, Озель очолив марш столицею до мавзолею першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Кількатисячний натовп рушив вулицями, розмахуючи турецькими прапорами та викрикуючи гасла Республіканської народної партії (CHP). Поліція посилила заходи безпеки на місці ходи.

Акція відбулася на підтримку Озеля після того, як 21 травня суд в Туреччині скасував результати з'їзду CHP 2023 року й таким чином анулював його обрання головою ключової опозиційної партії. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу.

У суботу Киличдароглу вперше з моменту ухвалення судового рішення відвідав штаб-квартиру CHP та пообіцяв очистити партію від корупції.

24 травня в Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво Республіканської народної партії з їхньої штаб-квартири.

Повернення на посаду колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше.