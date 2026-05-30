Естонія встановила перші системи для виявлення дронів на кордоні з Росією

Естонія посилила захист свого східного кордону, встановивши перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За даними Міністерства внутрішніх справ, перші пристрої проти дронів були встановлені на трьох ділянках південно-східного сухопутного кордону, зокрема біля пункту Лухамаа.

Естонія планує покрити цим обладнанням весь східний кордон до кінця цього року.

"Перші пристрої вже встановлені та працюють. Звичайно, це лише початок: ми рухаємося до створення мережі дронів, яка охоплює всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Нещодавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінювали ризики, плануючи наші можливості, та ретельно ухвалювали рішення", – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро.

У п'ятницю Управління поліції та прикордонної охорони (PPA) надало міністру огляд будівельних робіт на східному кордоні поблизу Саатсе-Саапа та стану встановлення систем спостереження вздовж річки Піуза.

За даними Міністерства внутрішніх справ, PPA наразі проводить закупівлі для придбання моніторингового обладнання для наступних ділянок, а підготовчі роботи йдуть за планом або навіть випереджають графік.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що ЄС слід розглянути можливість надання додаткової фінансової підтримки прикордонним регіонам, які постраждали від вторгнень дронів у зв’язку з війною Росії в Україні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

