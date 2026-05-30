На Мальті обирають парламент

У суботу на Мальті стартували дострокові парламентські вибори, на яких прогнозують перемогу керівної Лейбористської партії.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, Лейбористська партія на чолі з Робертом Абелою може розраховувати на комфортну більшість в парламенті, як це сталося у 2013, 2017 та 2022 роках.

Хоча у виборах беруть участь шість політичних політсил, лейбористи та опозиційна центристська Націоналістична партія були єдиними, хто потрапляв до парламенту з 1966 року, подолавши поріг у 5% голосів.

Абела проводив кампанію, зосереджуючись на силі економіки, обіцяючи компетентність та стабільність, тоді як його опонент – лідер Націоналістичної партії Алекс Борг – скаржився, що сильна економіка країни не призвела до покращення якості життя.

Станом на 14:00 за місцевим часом явка на виборах становила 43,59%. В голосуванні взяла участь і президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, яка є мальтійкою та входить до Націоналістичної партії.

Очікується, що результати будуть оголошені близько полудня в неділю.

28 квітня прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела оголосив про проведення дострокових загальних виборів, пояснюючи їх потребою стабілізації в умовах геополітичної нестабільності.

Абела обіймає посаду прем’єр-міністра з 2020 року, а його Лейбористська партія перебуває при владі з 2013 року.

Абела свого часу замінив на посаді Джозефа Муската, який оголосив про відставку на тлі кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.