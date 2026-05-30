Міністр оборони США: ми хочемо, щоб Україна могла захистити себе

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні захищатися проти російських загроз і знайдуть спосіб надавати їй підтримку.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на полях Азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі.

Журналісти запитали шефа Пентагону про лист українського президента Володимира Зеленського щодо нестачі засобів протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак.

На це Гегсет відповів, що США шукають можливості допомогти Україні там, де це є можливим.

"Ми змінюємо спосіб виробництва всіх цих видів важливої амуніції, щоб гарантувати, що наші компанії постачають не просто трохи більше, а набагато більше у всьому спектрі. Де ми можемо допомогти Україні – ми це робимо, де ми можемо дати змогу Європі зробити більше – ми це робимо", – відповів посадовець.

Він також відзначив активність європейських союзників, які посилили свою підтримку України.

"Мене надихає європейська відданість справі. Якщо подивитися на суму витрачених коштів, то Європа активізувалася, а Україна була не менш, а то й більш ефективною в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити їм допомогу", – заявив Гегсет.

Нагадаємо, у листі до президента США Дональда Трампа і конгресменів Зеленський заявив, що Україна "покладається майже виключно на США" у питанні захисту від російських балістичних ракет.

Він також поінформував, що в ході масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що США відреагують на лист президента України, в якому йшлося про дефіцит засобів ППО.