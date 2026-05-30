Протестувальники перекрили головний гірський перехід між Австрією та Італією 

В Австрії тисячі місцевих жителів заблокували автомагістраль Бреннер – життєво важливий коридор через Альпи з Італією – на знак протесту проти вантажівок та туристів, які засмічують цей маршрут.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає "Європейська правда".

Протест, який розпочався в суботу, очолив Карл Мюльштайгер, мер громади Гріс-ам-Бреннер, яка розташована поблизу самого переходу.

Проблема надмірного руху транспорту та забруднення в долині, яка веде до перевалу Бреннер, протягом десятиліть була джерелом напруженості між Австрією та Німеччиною. Місцева влада австрійської землі Тіроль запровадила різні заходи для зупинення потоку транспорту.

"Ми хочемо надіслати повідомлення до Брюсселя, до федерального уряду у Відні, що все категорично не може і не повинно продовжуватися так, враховуючи постійно зростаючий рух транспорту тут. Ця проблема існує вже дуже, дуже давно. Вона тягнеться роками", – заявив Мюльштайгер.

Кількагодинне блокування автомагістралі не спричинило хаосу, якого багато хто боявся, оскільки водії здебільшого дослухалися до попереджень влади про акцію протесту.

Натомість поїзди, що проїжджали тим самим маршрутом, були переповнені.

Провінційна дорога, що пролягає вздовж автомагістралі, також була закрита для всіх, окрім місцевих жителів та транспорту.

У 2023 році Італія подала на Австрію до Суду ЄС через обмеження руху великовантажних автомобілів на перевалі Бреннер, що стало першим подібним кроком однієї країни ЄС проти іншої.

Також у 2023 році Італія зіткнулась із серйозними перебоями в транспортному сполученні зі своїми північними сусідами через закриття Монбланського тунелю на технічне обслуговування та через закриття у зв’язку з погодою інших залізничних і автомобільних переходів, що проходять під Альпами.