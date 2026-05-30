Глава Пентагону: США багато чого навчилися в України у сфері дронів

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати використовують досвід України, здобутий на полі бою, у сфері безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами на полях Азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі.

Міністр оборони США визнав, що Вашингтон вивчає український досвід застосування безпілотників на полі бою і зосереджується на розбудові власних потужностей у цій сфері.

"Бюджет президента Трампа на 2027 рік передбачає 56 мільярдів доларів інвестицій у забезпечення переваги у сфері безпілотників та подальше вивчення досвіду України на полі бою. Справа не в наявності найсучасніших систем, а в здатності масштабувати їх, швидко масштабувати, пристосовуючись тиждень за тижнем – саме так швидко адаптується технологія безпілотників", – зазначив Гегсет.

Він відзначив, що сфера безпілотних технологій є "абсолютним пріоритетом" для США.

"З огляду на те, що ми маємо робити і те, і інше – мати досконалі системи, здатні виконувати те, що лише Америка може зробити в плані автономності, а також той компонент, який був настільки ефективним для обох сторін, – ми дуже багато навчилися від України щодо того, як вони діють", – додав глава Пентагону.

Минулого місяця ЗМІ повідомляли, що американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США "Принц Султан" в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити іранські атаки.

Ці повідомлення з’явилися після того, як президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Крім того, Трамп назвав допомогу, яку надає Україна країнам Близького Сходу, "політичним піаром" президента Володимира Зеленського.

Як писала "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.