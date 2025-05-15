У Литві закликають ЄС діяти "сміливо і рішуче" після схвалення пакета санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз діяти з "відвагою та рішучістю" після того, як у середу, 14 травня, ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Глава МЗС Литви наголосив, що ЄС ще більше посилює тиск на Росію, щоб зупинити її жорстоку війну проти України.

"Ми повинні діяти сміливо і рішуче, щоб змусити Путіна шукати справедливий і тривалий мир", – вважає він.

Як писала "ЄвроПравда", новий пакет санкцій спрямований проти "тіньового флоту" Росії та включає в чорний список близько 200 нафтотанкерів, які використовуються для обходу обмежень на експорт російської нафти.

У пакеті також передбачені санкції проти російських громадян за кібератаки, порушення прав людини та акти саботажу в Європі.

Також писали, що Європейська комісія збирається продовжувати санкційний тиск на Росію, тому після затвердження 17-го пакета розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.