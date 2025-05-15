В Литве призывают ЕС действовать "смело и решительно" после одобрения пакета санкций против РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз действовать с "отвагой и решительностью" после того, как в среду, 14 мая, ЕС согласовал новый пакет санкций против России.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Глава МИД Литвы подчеркнул, что ЕС еще больше усиливает давление на Россию, чтобы остановить ее жестокую войну против Украины.

"Мы должны действовать смело и решительно, чтобы заставить Путина искать справедливый и длительный мир", – считает он.

Как писала "ЕвроПравда", новый пакет санкций направлен против "теневого флота" России и включает в черный список около 200 нефтетанкеров, которые используются для обхода ограничений на экспорт российской нефти.

В пакете также предусмотрены санкции против российских граждан за кибератаки, нарушения прав человека и акты саботажа в Европе.

Также писали, что Европейская комиссия собирается продолжать санкционное давление на Россию, поэтому после утверждения 17-го пакета начнется работа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.