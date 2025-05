Глава МЗС Литви вбрався у вишиванку з нагоди свята

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.

Про це литовський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, "у кожному стібку української вишиванки укладена національна ідентичність і гордість, які неможливо стерти".

"Носячи її сьогодні, ми виступаємо за Україну, її свободу, її народ і його мирне майбутнє у складі ЄС і НАТО", – написав він.

Свій допис очільник МЗС Литви доповнив власним фото у вишиванці.

Happy #VyshyvankaDay! 🇺🇦



In every stitch of Ukrainian #Vyshyvanka lies nation's identity and pride that cannot be erased. By wearing it today we stand for #Ukraine, its freedom, its people and their peaceful future within both the EU and NATO. #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/baarGBfUUs