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Глава МЗС Литви вбрався у вишиванку з нагоди свята

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Новини — Четвер, 15 травня 2025, 14:23 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.

Про це литовський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, "у кожному стібку української вишиванки укладена національна ідентичність і гордість, які неможливо стерти".

"Носячи її сьогодні, ми виступаємо за Україну, її свободу, її народ і його мирне майбутнє у складі ЄС і НАТО", – написав він.

Свій допис очільник МЗС Литви доповнив власним фото у вишиванці.

Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС, словенка Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.

А торік глава МЗС Данії вдягнув вишиванку, щоб привітати українців зі святом.

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Литва
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