Глава МЗС Литви вбрався у вишиванку з нагоди свята
Новини — Четвер, 15 травня 2025, 14:23 —
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.
Про це литовський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Будріс, "у кожному стібку української вишиванки укладена національна ідентичність і гордість, які неможливо стерти".
"Носячи її сьогодні, ми виступаємо за Україну, її свободу, її народ і його мирне майбутнє у складі ЄС і НАТО", – написав він.
Свій допис очільник МЗС Литви доповнив власним фото у вишиванці.
Happy #VyshyvankaDay! 🇺🇦– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) May 15, 2025
In every stitch of Ukrainian #Vyshyvanka lies nation's identity and pride that cannot be erased. By wearing it today we stand for #Ukraine, its freedom, its people and their peaceful future within both the EU and NATO. #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/baarGBfUUs
Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС, словенка Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.
А торік глава МЗС Данії вдягнув вишиванку, щоб привітати українців зі святом.