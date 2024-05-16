Глава МЗС Данії вдягнув вишиванку, щоб привітати українців зі святом

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен у вишиваній сорочці привітав українців із Днем вишиванки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр у своєму Twitter (X) розмістив свою світлину у вишиванці.

"Щасливо Дня вишиванки моїм українським друзям", – написав він.

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Glædelig Visjivanka-dag til mine ukrainske venner / Happy Vyshyvanka Day to my Ukrainian friends 🇺🇦🇩🇰 pic.twitter.com/pAjmcCAey3 — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 16, 2024

Нагадаємо, уряд Данії у четвер оголосив про новий великий пакет військової допомоги для України у розмірі 5,6 млрд крон (750 млн євро) – майже половина коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони.

На посилення української протиповітряної оборони виділено близько 2,4 мільярда крон. Крім того, передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина коштів йде на обслуговування вже наданої техніки, що має вирішальне значення для її довгострокового ефекту на полі бою.

Нещодавно прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.